Setelah GP Jerman, Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2017

TRIBUNKALTIM.CO, HOHENSTEIN-ERNSTTHAL - Pebalap Repsol Honda Team, Marc Marquez, meraih kemenagan kedua musim ini setelah finis di urutan pertama pada balapan GP Jerman di Sachsenring, Minggu (2/7/2017).

Hasil ini mengantar Marquez naik ke posisi teratas klasemen sementara pebalap. Bagi Marquez, ini merupakan kali pertama dia memimpin klasemen pada MotoGP 2017.

Marquez kini mengoleksi 129 poin. Dia hanya unggul lima angka atas Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP).

Vinales finis di urutan keempat pada GP Jerman.

Di urutan ketiga klasemen ada Andrea Dovizioso (Ducati Team). Pebalap Italia tersebut datang ke Sachsenring sebagai pemuncak klasemen.

Dia kehilangan posisinya setelah hanya mendapatkan tambahan delapan poin hasil finis di urutan ke-8 pada balapan GP Jerman.

GP Jerman merupakan seri ke-9 pada persaingan MotoGP 2017. Masih ada sembilan seri yang akan dijalani para pebalap pada paruh kedua sesi.

Berikut klasemen sementara pebalap MotoGP 2017 setelah sembilan seri.

1. Marc MARQUEZ Honda SPA 129 poin

2. Maverick VIÑALES Yamaha SPA 124 (-5)

3. Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 123 (-6)

4. Valentino ROSSI Yamaha ITA 119 (-10)

5. Dani PEDROSA Honda SPA 103 (-26)

6. Johann ZARCO Yamaha FRA 84 (-45)

7. Jonas FOLGER Yamaha GER 71 (-58)

8. Danilo PETRUCCI Ducati ITA 66 (-63)

9. Jorge LORENZO Ducati SPA 65 (-64)

10. Cal CRUTCHLOW Honda GBR 64 (-65)

11. Alvaro BAUTISTA Ducati SPA 44 (-85)

12. Jack MILLER Honda AUS 41 (-88)

13. Scott REDDING Ducati GBR 33 (-96)

14. Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 32 (-97)

15. Loris BAZ Ducati FRA 31 (-98)

16. Andrea IANNONE Suzuki ITA 28 (-101)

17. Tito RABAT Honda SPA 23 (-106)

18. Hector BARBERA Ducati SPA 21 (-108)

19. Karel ABRAHAM Ducati CZE 20 (-109)

20. Pol ESPARGARO KTM SPA 14 (-115)

21. Bradley SMITH KTM GBR 8 (-121)

22. Alex RINS Suzuki SPA 7 (-122)

23. Michele PIRRO Ducati ITA 7 (-122)

24. Sam LOWES Aprilia GBR 2 (-127)

25. Sylvain GUINTOLI Suzuki FRA 1 (-128)

26. Mika KALLIO KTM FIN

27. Takuya TSUDA Suzuki JPN

