Keren, Ini Dia 2 Mahasiswi Asal Indonesia Pertama yang Capai Puncak Tertinggi di Amerika Utara

TRIBUNKALTIM.CO - Dua mahasiswi Universitas Parahyangan(Unpar), Fransiska Dimitri Inkiriwang (23) dan Mathilda Dwi Lestari (23) berhasil mencapai puncak Gunung Denali di Alaska, Amerika Utara pada Sabtu (1/7/2017) pukul 19.40 waktu setempat atau Minggu (2/7/2017) pukul 22.40 WIB.

Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan mereka sebagai dua perempuan pertama Indonesia di puncak Gunung Denali.

Kabar tersebut diterima melalui siaran pers tim The Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition Mahitala-Unpar (WISSEMU).

Siaran pers WISSEMU menyebutkan tim mengibarkan bendera Merah Putih dan membunyikan angklung di Puncak Denali.

Satu pendaki Tim WISSEMU, Fransiska Dimitri Inkiriwang via telepon satelit menghubungi dari puncak Gunung Denali pada pukul 01.30 WIB.

“Terima kasih doanya semua teman-teman di Indonesia, perjalanan kita masih jauh, mohon terus doanya. Ini semua kami persembahkan untuk persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika!” cerita Deedee, panggilan akrab Fransiska Dimitri.

Tim memulai upaya menuju puncak (summit attempt) dari High Camp (5.242 meter di atas permukaan laut/mdpl) pada 1 Juli 2017 pukul 10.00 waktu setempat.

Tim menghabiskan waktu 7 jam 40 menit perjalanan untuk berjalan sejauh 4,01 km dengan kenaikan elevasi yang mencapai 901 meter.

Perjalanan menuju puncak dari titik terakhir ini pun ditemani cuaca cerah dengan angin yang kencang dan suhu udara di Denali yang mencapai -30 derajat Celcius.

Untuk mencapai puncak Gunung Denali, Tim WISSEMU telah melalui perjalanan panjang kurang lebih 13 hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017.