Tujuh Lagunya Tembus Tangga Hot 100, Bruno Mars Jadi Penyanyi Teratas Sedekade

TRIBUNKALTIM.CO - Bruno Mars disebut menjadi solois pria nomor satu sedekade lantaran lagunya berulangkali menjuarai tangga lagu.

Singel kedua dari album ketiga yang berjudul '24K Magic', 'That's What I Like', berposisi di nomor 1 tangga lagu genre urban adult contemporary dan adult R&B.

Ini menyusul prestasi 'That's What I Like' yang juga meraih posisi teratas di tangga lagu genre rhythmic, urban mainstream, dan Top 40.

Sebelumnya, 'That's What I Like' bahkan telah mencapai posisi pertama di tangga lagu Hot 100 milik Billboard dan menjadi singel ketujuh Bruno Mars yang menembus posisi teratas Hot 100.

Semua prestasi yang diraih 'That's What I Like' resmi membuat singel itu tiga kali mendapat sertifikasi platinum dari Asosiasi Industri Rekaman AS.

Tak hanya itu, kesuksesan dari 'That's What I Like' di tangga-tangga lagu internasional juga membuat Bruno Mars terbukti telah termasuk sebagai penyanyi pencetak prestasi terbesar dalam sejarah.

Bruno Mars merupakan satu dari sedikit penyanyi yang menulis dan memproduksi sendiri lagu-lagu hits-nya yang menjebol tangga-tangga lagu internasional.

Berkat karyanya, setidaknya sudah ada tujuh singelnya yang menembus posisi teratas tangga lagu Hot 100.

Itu diklaim telah membuat Bruno Mars sebagai penyanyi pria nomor satu sedekade ini yang mencetak singel nomor satu terbanyak di tangga lagu Hot 100.

Prestasinya itu mengalahkan bintang-bintang musik barat seperti Justin Bieber, Drake, Eminem, dan The Weeknd.

Bahkan, kesuksesan Bruno Mars meraih posisi nomor satu di tangga lagu atas lima singelnya disebut telah mengimbangi kesuksesan penyanyi legendaris Elvis Presley. (Tribunnews.com)