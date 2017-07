Live di IG, Laudya Cynthia Bella Dikomentari Pria E, Netizen: Duh. . . Main Blanket-blanketan Euy

TRIBUNKALTIM.CO - Aktris cantik Laudya Cynthia Bella saat ini sedang dikabarkan menjalin kedekatan dengan seorang pria berinisial E.

Beberapa kali, Bella begitu panggilan akrabnya menggunakan inisal tersebut dalam postingannya.

"Im blessed and thank i Allah for Every day, Everything, and E."

Tampaknya hal ini semakin berlanjut, karena E pemilik akun @iamkumbre ikutan berkomentar saat Bella live Instagram.

Komentarnya pun unik.

"Blankettttt pinjam bisa"

Kala itu, Bella memang sedang mengenakan selimut abu-abu.

Langsung hal ini respon netizen.

@nellynosepa "Duh sm duda mh maenny blanket2 an euyyy"

@messypeoplemessyfeeds "Blanket = selimut"

@mamabebenursing "Uhuyyy"

Kabarnya E adalah seorang duda Malaysia yang sudah memiliki anak satu.

(Sinta Manila/TribunStyle.com)