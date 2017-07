Belajar ke Negeri Gingseng, Kutim Terapkan Single Data System

SANGATTA - Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur (Kutim) Januar HPLA menceritakan pengalaman penting saat mengikuti pelatihan pemerintahan elektronik di Seoul, Korea Selatan dari 20 – 27 Mei lalu.

Januar terpilih menjadi yang terbaik bersama sembilan Kadisdukcapil kabupaten dan kota dari sejumlah provinsi lain atas prestasi membanggakan dalam mewujudkan pencapaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak mencapai 97,95 persen.

Dari hasil ini, berdasarkan surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Jakarta mengutus 10 kadisdukcapil ini berangkat ke Negeri Ginseng.

Keberangkatan tersebut dalam rangka mengikuti kegiatan Training Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) and Nasional Identity Management System, e-Learning Course and e-Government, atau pelatihan registrasi sipil dan statistik vital, sistem manajemen identitas nasional, dan sitem pemerintahan elektronik.

Kegiatan ini pun disponsori Bank Dunia (World Bank) serta perguruan tinggi di Korea Selatan.

Januar mengatakan kegiatan ini juga didukung oleh Ewha Womans University salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan bekerja sama dengan Universitas Terbuka setempat.

Fokusnya mengkaji pencatatan tentang penduduk dan catatan sipil berkaitan dengan peta statistik.

Khusus di Indonesia dalam pengumpulan sistem data kependudukan belum terpadu antara Dirjen Dukcapil dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kerena belum kerjasama.

“Nah, di Korea Selatan sudah menyatu sumber data kependudukan dan catatan sipil baik dari dari Disukcapil dan BPS mereka.

Jika ingin mengetahui identitas dan alamat warganya, tinggal klik saja, langsung ketahuan alamat dan identitasnya.