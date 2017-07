Duh, Baju Tidur Ungkap 'Pengkhianatan' Wayne Rooney terhadap Manchester United

TRIBUNKALTIM.CO - Wayne Rooney melontarkan pengakuan mengejutkan saat diperkenalkan sebagai pemain anyar Everton, Minggu (9/7/2017).

Ternyata, selama 13 tahun membela Manchester United, Rooney masih sering mengenakan atribut Everton. Maklum, tim beralias The Toffess itu merupakan alfa (yang pertama) dari karier profesionalnya.

Dari 2002 hingga 2004, pemain berusia 31 tahun itu menjalani 67 pertandingan yang dihiasi 15 gol untuk Everton.

"Saya sebenarnya mengenakan piyama Everton bersama anak-anak di rumah. Namun, saya harus merahasiakannya selama 13 tahun," tutur Rooney.

Kini, Rooney tidak perlu lagi bersembunyi untuk menggunakan seragam Everton. Selama dua tahun ke depan, kostum biru akan membalut tubuhnya.

4803 - Wayne Rooney's last appearance for Everton was 4803 days ago, against Manchester City on 15th May 2004. Prodigal. pic.twitter.com/MXtP6WXM0x

— OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2017

Wayne Rooney membalas aplaus dari suporter di Old Trafford seusai laga Manchester United versus Chelsea, Senin (28/12/2015). (OLI SCARFF/AFP)

Cuma, buat kapten tim nasional (timnas) Inggris itu, kepulangan ke Goodison Park bukan sekadar nostalgia. Dia mencanangkan target besar untuk mengangkat derajat klub.

"Tiga belas tahun lalu, saya pergi ke Manchester United dengan tujuan meraih trofi. Saya cukup beruntung karena menjadi bagian dari salah satu periode tersukses dalam sejarah mereka," ujar Rooney.

"Sekarang, saya kembali ke Everton karena meyakini bahwa Ronald Koeman tengah membangun tim yang bisa memenangi sesuatu.

Saya tak sabar bermain dengan klub pujaan pada masa kecil. Memenangi trofi akan menjadi puncaknya," ucap dia.

Periode pertama Rooney di Everton memang tidak dihiasi gelar sama sekali.

Beda hal dengan kiprahnya bersama Manchester United yang diwarnai sejumlah gelar bergengsi, termasuk empat titel Premier League, kasta teratas Liga Inggris, dan satu Liga Champions. (Anju Christian)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Wayne Rooney "Khianati" Manchester United lewat Baju Tidur