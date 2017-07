Keren! Peringatan HUT Bhayangkara, Kombes Pol Dede Rahayu Ikut Terjun Payung di Monas

TRIBUNKALTIM.CO - Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Bhayangkara serentak digelar jajaran Polri yang tersebar di wilayah Indonesia hari ini, Senin (10/7/2017).

Mengutip dari Kompas.com, sebanyak 2.500 personel gabungan dari dua instansi Polri dan TNI mengikuti parade pasukan dalam peringatan HUT Bhayangkara di Lapangan Silang, Monas Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan tersebut menampilkan sejumlah atraksi mulai dari Polwan mengendarai kendaraan besar hingga aksi terjun payung.

Kombes Pol Dede Rahayu pun ikut ambil andil dalam aksi ekstrem yakni terjun payung.

Melalui akun Facebook De Ra, mantan Kapolres Penajam Paser Utara dan Mantan Kapolres Bontang ini mengunggah sebuah video aksinya saat gladi bersih atau persiapan, pada Sabtu (8/7/2017).

Sebelum tampil pada puncak perayaan HUT Bhayangkara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi hari ini, tampak Kombes Pol Dede Rahayu memberikan bocoran aksi terjun payungnya.

Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik yang diiringi dengan lagu Coldplay berjudul Something Just Like This, Polwan cantik ini tampil begitu mengaggumkan.

Lengkap menggunakan peralatan terjun payung dan seragam Polri, dengan beraninya Dede Rahayu melompat keluar dari dalam pesawat.