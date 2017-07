Wah, Penghasilan Kaesang dari Youtube Lebih Besar Ketimbang Gaji Presiden Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Pelaporan terhadap Kaesang Pangarep oleh Muhammad Hidayat Simanjuntak melambungkan akun Kaesang Pangarep di jejaring berbagi video Youtube.

Berdasarkan perhitungan socialblade.com, estimasi uang yang diperoleh Kaesang dari jejaring video yang dibuatnya pada May 2013 telah mencapai 1.1K dolar AS - 17.4K dolar AS atau mencapai Rp 14 juta sampai Rp 186 juta per bulan.

Kendati hanya berdasarkan estimasi namun hitungan itu berdasarkan jumlah penonton yang telah menyaksikan videonya di Youtube.

Jumlah view (penonton) berdasarkan per menit, penonton Kaesang telah mencapai 21 juta view.

Padahal baru 31 video yang baru dia unggah.

Sayangnya berapa jumlah subscribe masih disembunyikan alias hide.

Namun jika melihat unggahan videonya pada 12 Januari 2017 yang lalu.