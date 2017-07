Terowongan Rahasia Ini Ditemukan di Bawah Piramida Bulan, Tempat Ritual Pengorbanan Manusia?

TRIBUNKALTIM.CO -- Sekelompok tim arkeolog dari National Institute of Anthropology and History, Meksiko, baru saja menemukan terowongan rahasia di bawah Pyramid of the Moon (Piramida Bulan) yang terletak di kota kuno Teotihuacán, sebelah utara kota Meksiko.

Berada 10 meter di bawah tanah, terowongan tersebut panjang dan menjulur dari lapangan tengah Teotihuacán yang bernama Plaza de la Luna ke piramida tersebut, mirip dengan terowongan yang ditemukan sebelumnya di bawah Kuil Ular yang Berbulu.

Sayangnya, para peneliti masih belum bisa memasuki terowongan tersebut untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Sebab, terowongan tersebut ditemukan menggunakan metode electrical resistivity tomography (ERT) yang memindai kondisi bawah tanah ketika para peneliti sedang mempelajari Plaza de la Luna.

Berdasarkan sisa-sisa manusia di lokasi tersebut, Piramida Bulan kemungkinan besar digunakan untuk ritual pengorbanan manusia.

Namun, para arkeolog dari proyek ini tidak mengetahui dengan pasti bila terowongan tersebut juga digunakan untuk fungsi yang sama.

Mereka menduga bahwa terowongan di bawah Piramida Bulan ini mencerminkan monumen Teotihuacan dan menggambarkan neraka dalam kepercayaan peradaban berusia 2000 tahun ini, sebuah peradaban yang bahkan lebih tua daripada Aztec.(Kompas.com/Shierine Wangsa Wibawa)