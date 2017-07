Anaknya Didepak dari Pesbuker, Ini Kekecewaan Ayah Ayu Ting Ting

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ayah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, mengaku kecewa saat mengetahui putri sulungnya itu berhenti dari Pesbuker ANTV.

Rozak kecewa lantaran Ayu diberhentikan dari program variety show itu.

"Ya pasti orangtua kecewa ya dengan jalan seperti itu. Tapi kalau menurut ayah, rezeki kan enggak ke mana," kata Rozak saat dihubungi wartawan, Jumat (14/7/2017).

Menurut Rozak, Ayu seharusnya tidak berhenti dengan cara seperti ini.

"Kalau menurut ayah sih enggak, sebenarnya seperti itu sih harusnya mah," ungkapnya.

Meski demikian, ayah dua anak ini memilih untuk legawa menerima keputusan Ayu.

"Biarin aja. Mungkin ini sudah jalannya begini ya kita harus ikutin gitu apa yang sudah diatur," ucapnya.

Kabar Ayu berhenti dari Pesbuker ANTV mencuat setelah Managing Director ANTV, Otis Hahijary melalui akun Instagram @otis__hahijary mengunggah foto dengan menambahkan keterangan.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).

Dalam gambar kedua, Otis menyebut semua akun instagram pengisi acara Pesbuker dan nama Ayu di posisi pertama. Hal tersebut lantas menimbulkan kabar bahwa pelantun Sambalado ini didepak dari Pesbuker. (Dian Reinis Kumampung)