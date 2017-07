Dukungan Nagita Slavina Gantikan Ayu Ting Ting di Pesbukers, Apa Kata Abdul Rozak?

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Tatkala pedangdut Ayu Ting Ting tak lagi tampak dalam acara televisi Pesbukers, muncul komentar dari warganet untuk mengganti pemilik nama asli Ayu Rosmalina tersebut dengan Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad.

Mendengar itu, bagaimana reaksi Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting?

"Ya, nggak apa-apa, itu sudah hak, ya. Bagus, nggak apa-apa. Kalau menurut Ayah, sih, gitu," ujar Abdul Rozak ketika dihubungi, Jumat (14/7/2017).

"Ayah, mah, berdoa aja, yang penting anak Ayah sehat, rezekinya bertambah, nggak zalim, nggak julid sama orang. Lurus aja kami, mah. Kadang-kadang, Ayah juga suka sebal sama si A, B. Cuma, Ayu selalu bilang, 'Ayah nggak boleh gitu.' 'Ya, Allah, sabar banget kamu, Nak,'" lanjutnya.

Sementara itu, terjawab sudah bahwa hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers memang berkaitan dengan sindiran Otis Hahijary selaku Managing Director ANTV melalui sejumlah unggahan di Instagramnya.

Dikisahkan Abdul Rozak, ketika itu, Ayu Ting Ting yang tengah berada di Solo, Jawa Tengah, dalam rangka tampil pada sebuah acara off air memang berpotensi terlambat datang ke acara Pesbukers.

Pada saat yang sama, Otis Hahijary mengunggah foto yang memuat tulisan, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect ANTV and me! Or else...!"

Dari unggahan tersebut, Otis Hahijary seakan menyindir seseorang atau lebih untuk menghargai dirinya dan ANTV jika seseorang atau lebih tersebut juga ingin dihargai.

Setelahnya, Otis Hahijary mengunggah foto lain yang memuat tulisan, "Pesbukers Live will start at 16.30, be punctual! Come as you're requested! If you're late, you are out!"