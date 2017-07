Baru Ketemu Jaden Smith, Rich Chigga Udah Akrab Banget, Dibelikan Skateboard Pula!

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Rich Chigga memang masih asing ya di telinga orang-orang.

Tapi di kalangan millennial, nama Rich Chigga sudah sangat dikenal.

Pemilik nama lengkap Brian Imanuel ini terkenal karena video rap nya yang keren abis dan viral di YouTube.

Cowok berusia 18 tahun yang sudah jadi rapper go international ini punya banyak penggemar loh.

Mulai dari anak-anak Indonesia sampai orang-orang di luar negeri sana.

Karena keahliannya dalam rapping juga, Rich Chigga jadi mengenal artis-artis luar negeri nih.

Rich Chigga

Salah satunya adalah Jaden Smith, anak dari Will Smith.

Rich Chigga mengunggah fotonya bersama Jaden di Instagram dan Twitter pribadinya.

Yang lebih kerennya lagi, itu adalah pertama kalinya Rich Chigga bertemu Jaden tapi ia sudah dibelikan sebuah skateboard oleh Jaden.

"first time meeting jaden in real life and he bought me a skateboard ur so nice this is the best day of my life" tulis adik kandung dari fashion blogger, Sonia Eryka ini.

Kira-kira caption yang ditulis Rich Chigga itu artinya, "pertama kali bertemu jaden di kehidupan nyata dan dia membelikanku sebuah skateboard kamu baik sekali, ini hari terbaik dalam hidupku."

Wah bikin bangga banget lah Rich Chigga ini!

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul, "Wah Baru Saja Kenal, Rich Chigga Sudah Dibelikan Skateboard sama Jaden Smith