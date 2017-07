Israel Buka Bertahap Semua Kawasan Masjid Al-Aqsa di Jerusalem

TRIBUNKALTIM.CO, JERUSALELM – Pemerintah Israel telah membuka kembali kawasan Bukit Kuil atau Haram al-Sharif, yang meliputi Masjid Al-Aqsa, di Jerusalem, Minggu (16/7/2017). Dua dari sembilan gerbang menuju kawasan itu dibuka untuk umum. Menurut otoritas Israel, pembukaan gerbang atau pintu masuk ke kawasan Bukit Kuil dilakukan secara bertahap, seperti dilaporkan Reuters.

Kawasan itu sempat ditutup setelah ada insiden penembakan dua tetara di Israel. Namun, setelah adanya demonstrasi massa dan protes oleh otoritas agama Islam, akhirnya dibuka kembali.

Pada Jumat (14/7/2017), tiga orang keturunan Arab menembak mati dua polisi Israel di pinggiran tempat suci umat Islam dan Yahudi, dan kemudian dibunuh oleh pasukan keamanan. Serangan itu merupakan yang paling serius di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.

Pihak berwenang Israel kemudian menutup kompleks itu dengan alasan keamanan beberapa jam sebelum shalat Jumat. Tindakan itu adalah adalah yang pertama kalinya umat Islam dihalangi menunaikan shalat Jumat di mesjid itu, sejak 1969.

Umat Islam, pemimpin agama dan politik Palestina, Jordania, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam langkah Israel. Malaysia juga sempat menyampaikan kecaman keras atas penutupan akses menuju Mesjid Al-Aqsa oleh penguasa Israel.

Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari tempat suci yang oleh umat Muslim disebut sebagai Haram al-Sharif dan orang Yahudi menyebutnya sebagai Bukit Kuil. Tempat itu memang kerap menjadi lokasi bentrokan reguler antara warga Palestina dan polisi Israel, namun tembakan senjata api jarang terjadi di sana.

Situs ini mencakup masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Kubah Shakhrah. Dome of the Rock jika diartikan secara harfiah adalah "Kubah Batu". Bangunan itu adalah tempat suci umat Yahudi dan Islam. Selain itu, bangunan tersebut menjadi marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah, di dalam tembok kompleks Haram al-Sharif.

