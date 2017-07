Lebih Seru, Game Of Thrones Musim Ke-7 Tayang Perdana Malam Ini, Jangan Ketinggalan!

Serial Game Of Thrones memasuki musim ke-7.

TRIBUNKALTIM.CO -- Para penggemar serial fantasi Game of Thrones (GOT) di HBO semakin dag dig dug.

Betapa tidak, film yang ditunggu sejak April dan akhirnya baru akan tayang Senin (17/7/2017) malam, pukul 21.00 Wita ini memang bikin penasaran.

Mengenai penundaan jadwal tayang, alih-alih HBO mengumumkan tanggal rilis, stasiun televisi tersebut justru menayangkan Facebook Live yang membuat penggemarnya semakin histeris.

Dalam tayangan tersebut terlihat blok es yang meleleh, dipicu komentar penonton yang akhirnya mengungkap kapan pertunjukan akan kembali. Sayangnya rencana tersebut tak sesuai rencana.

Kreator serial GOT, David Benioff dan Dan Weiss menjelaskan, "Kami mulai sedikit kemudian karena pada akhir musim ini (harusnya) "Winter Is Here" dan itu berarti cuaca cerah tak menjadi tujuan kami lagi.

"Jadi kami berupaya sebisa mungkin agar mendapatkan cuaca abu-abu yang suram bahkan di tempat yang lebih cerah saat kami syuting."

Berapa Banyak Episode?

Jika di musim sebelumnya, GOT selalu berakhir di episode ke-10, tidak kali ini. Season ke-7 ini lebih pendek, hanya menayangkan 7 episode saja.

Kecewa? Ya tentu saja. Tapi jangan sedih dulu, musim ke-7 ini dijanjikan bakal lebih seru.

"Ada ambisi yang lebih besar di musim ke-7 ini," kata Kit Harington, pemeran Jon Snow yang bikin penggemar cewek klepek-klepek.

Karakter Jon Snow yang dibintangi Kit Harington dalam serial laris Game Of Thrones yang tayang di HBO. (NET/GOOGLE)

"Memang ada sedikit episode di tahun ini, jadi mereka (produser) menghabiskan lebih banyak uang untuk episode tersebut," tambahnya lagi.