Terkait Penetapan Status IUP, Komisi III DPRD Kaltim Panggil Tim Verifikasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kaltim akhirnya mendapat penjelasan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kaltim, yang clean and clear (CnC) maupun tidak clean and clear (Non CnC).

Hasil pertemuan itu menjelaskan, sejak dinyatakan jumlah IUP yang Non CnC, harus segera dilaporkan ke Kementerian ESDM.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri mengungkapkan, rombongan Komisi III diterima Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Lana Sariah dan Direktur Teknik Tambang Minerba, M Hendarso.

"Mengenai itu (IUP Non CnC) ada permasalahan kewenangan/perizinan. Sejak dipindah dari kabupaten/kota ke provinsi," kata Saefuddin Zuhri.

Kementeria ESDM juga membeberkan, untuk wilayah Kaltim tercatat ada 57 pengawas pertambangan. "Itu digaji dari pemerintah pusat. Tapi operasionalnya dibiayai provinsi," lanjutnya.

Namun demikian, persoalan penetapan IUP yang menyandang predikat Non CnC oleh tim verifikasi Pemprov Kaltim, seharusnya dilaporkan lebih dulu ke Kementerian ESDM.

Misalnya, kalau jumlah IUP yang diverifikasi Non CnC sebanyak 809 harus dilaporkan ke pusat, sebelum dirilis atau dipublikasi.

"Kemarin kan tidak dilaporkan ke pusat (Kementerian ESDM)," beber Zuhri.