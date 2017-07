Lagi Tren Nih Gaya Gulung Jeans ala NKOTB, Biar Keren Ikuti Caranya Ya. . .

TRIBUNKALTIM.CO -- Sebagai pria modern, kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal.

Mulai dari menulis bio yang baik di Tinder agar bisa menarik perempuan, hingga menggulung celana jeans agar penampilan terlihat menarik.

Mengenakan jeans yang digulung kecil bagian ujung bawahnya memang sedang menjadi tren. Namun walau terdengar sepele, ini ada aturannya, jangan sampai membuat gaya malah jadi kurang menarik dan aneh.

Pinrolling atau menggulung lancip --yang juga dikenal sebagai french rolling, pegging dan raga rolling-- bukan hanya perkara menggulung jeans.

Bila menggulung biasa atau cuffing hanya bertujuan memperpendek celana yang kepanjangan, pinrolling sekaligus membuat ujungnya meruncing. Sedikit lebih rumit, tapi Anda pasti bisa melakukannya dalam sekejap.

Dari mana sih sebenarnya ide pinrolling? Melihat banyaknya para penggemar sneakers yang melakukannya agar sneakersnya lebih tampak, kita mungkin mengiranya sebagai gaya yang relatif baru.

Padahal sesungguhnya, seperti banyak tren dalam berpakaian, gaya semacam juga pernah diadopsi oleh ayah, bahkan kakek Anda. Tren itu populer di tahun 1950-an di antara para kelas pekerja.

Sejak saat itu gaya yang sama timbul tenggelam dipakai pada 1970 di era John Travolta hingga 1980an era Tom Cruise. Cobalah googling "New Kids On The Block" dan Anda akan menemukan gaya yang sama sudah mereka pakai saat itu.

Saat ini bisa dibilang tren tersebut muncul lagi dengan paduan gaya antara streetwear dan smart-casual. Bila Anda ingin mengikutir gaya itu, berikut panduan agar Anda melakukannya dengan benar sesuai tren saat ini.