Pose Berbikini di Kolam Renang, Tyas Mirasih Kena Nyinyir Netizen, Eh Dia Balik Balas Gini

TRIBUNKALTIM.CO - Tyas Mirasih tampak memukau dengan balutan bikini dua lapis yang di-endors sebuah onlineshop.

Kulit putihnya semakin terlihat cerah saat dirinya berpose di sebuah kolam renang.

Sayangnya tetap foto seperti ini tak sepi dari nyinyiran netizen.

Pasalnya kebanyakan menganggapnya tak sopan dan terlalu terbuka.

"Bikinis are like fries. You can't just have one.



Bikini & Outer from @bikini_sundae" tulis Tyas.

Pengantin baru itu meladeni nyinyiran netizen dengan santai.

@strawcherrycard "ini bisa aja suamiii nya kali yg fotoin. lakinya aja anteng liat istrinya pake bikini, ini malah yg dimari yg julid indonesiaaaa oh indonesiaa...."

@tyasmirasih "@strawcherrycard hahaha iyaa emang suami yg fotoin"

@makhmudita "Udah nikah kok makin terbuka si kak? Suaminya ga marah?"

@tyasmirasih "@makhmudita makin terbuka? Kyknya dr dulu saya orgnya apa adanya. Selama itu masih wajar, emang saya pake bikini di mall? Alhamdulillah suami ngga alay jd santai selama dlm batas wajar. " (Sinta Manila/Tribunstyle.com)