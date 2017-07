Chester Bennington Tewas, Dunia Sepakbola Ikut Berduka. . .

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar meninggalnya Chester Bennington tak hanya menimbulkan duka di dunia hiburan. Dunia sepak bola juga ikut merasakan kepergian vokalis Linkin Park itu.

Chester Bennington diklaim merupakan suporter Ipswich Town, klub yang kini berlaga di Divisi Championship atau kompetisi level kedua Liga Inggris.

Kedekatan Bennington dengan Ipswich ditularkan oleh ayahnya, Lee Bennington.

Lee menjadi penggemar Ipswich Town setelah dikenalkan dengan klub itu oleh sesama pensiunan polisi, Alan Howard, dari Suffolk, Inggris.

Lee yang berasal dari Arizona, Amerika Serikat, menemani Howard untuk menyaksikan laga Ipswich di Inggris pada awal 1990-an dan menularkan cintanya buat klub itu kepada Chester.

"Chester memang belum pernah nonton langsung, tetapi selalu mengikuti perkembangan Ipswich dari internet. Dia juga selalu tahu soal posisi kami di liga," ucap Howard kepada East Anglian Daily Times pada 2009 lalu.

Arguably the most high profile Town fan. So sad to learn of the news, everyone at #itfc passes on best wishes to Chester's family & friends https://t.co/XlRSuExp04

— Ipswich Town FC (@Official_ITFC) July 20, 2017

Seperti cinta yang berbalas, Ipswich Town tak luput menyampaikan ungkapan belasungkawa atas meninggalnya Chester Bennington akibat bunuh diri.

"Begitu sedih mendengar berita (meninggalnya Chester Bennington). Semua orang di Ipswich Town FC menyampaikan empati kepada teman dan keluarga Chester," demikian kicauan akun Twitter resmi Ipswich.

Dua bulan lalu, Bennington juga berpose bersama rekannya dengan memakai seragam FC Bayern Muenchen.

Lewat postingan video di Twitter, Bennington mengucapkan selamat atas keberhasilan Bayern menjuarai Liga Utama Jerman.