Foto Kylie Jenner Tanpa Bra Dapat Sejuta Likes, Hanya Dalam Waktu Satu Jam

TRIBUNKALTIM.CO - Kylie Jenner cuma butuh waktu satu jam untuk bisa mengumpulkan satu juta likes dari instagramer.

Ini ia peroleh lewat dua foto yang ia unggah pada Rabu (19/7/2017) kemarin.

Jumlahnya pun kian bertambah.

Tercatat 14 jam setelah diunggah, foto itu sudah disukai lebih dari 2 juta instagramers, dan dibanjiri lebih dari 39 ribu komentar.

Padahal foto ini diunggah tanpa ada keterangan apapun.

Sebagaimana dilansir Mail Online, sebagian besar instagramer menyukainya lantaran foto itu dianggap memperlihatkan pulasan wajah yang sangat cocok dengan Kylie.

Tapi ada juga yang bikin para instagramer salah fokus.

Mereka justru memperhatikan balutan gaun putih tipis yang memperlihatkan bagian dada Kylie tanpa balutan bra.

Hingga Kamis (20/7/2017) ini, bintang serial Keeping Up With The Kardashians tersebut memang memiliki follower instagram yang jumlahnya fantastis, yakni sekitar 95,9 juta followers.

Di akunnya, Kylie Jenner kerap membagikan foto-foto seksinya bersama dengan keluarganya yang tergabung dalam KardashianClan. (*)