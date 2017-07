Meriah, Penampilan Delegasi Jepang dan India Bikin Kagum Penonton

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dari 8 negara peserta International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) yang meramaikan Pesta Adat Erau kali ini, delegasi Jepang dan India menjadi pusat perhatian warga.

Ini terlihat dari antusiasme warga yang ingin berfoto dengan penari Jepang dan India yang meramaikan Kirab Internasional hari ini, Sabtu (22/7/2017).

Delegasi Jepang menampilkan kesenian Taiko Japanese Drums dan India dengan tarian holy-nya.

Selain itu, 2 delegasi ini memang baru tampil pertama kali dalam pesta adat Erau.

Bahkan Bupati Kukar Rita Widyasari mengaku suka penampilan kedua delegasi.

"Saya suka delegasi dari Jepang dan India, terutama Jepang tadi. Mereka menabuh drum dengan penuh semangat," ucap Rita.

Ia mengatakan, perhelatan Festival Erau ini dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita tidak lagi bergantung pada sektor migas, tapi menggalakkan sektor pariwisata," ujarnya.

Rita mengemukakan, tiap tahun pelaksanaan Erau selalu meriah. (*)