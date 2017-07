Keren Plus Unik, Ada Kantor di dalam Boks

TRIBUNKALTIM.CO -- Dengan bentuk ruang kantor yang semakin kecil dan kecil, serta banyak orang yang bekerja dari jarak jauh atau dari rumah, mungkin Anda akan mengira bahwa bilik ini adalah peninggalan masa lalu.

Tetapi, bilik kubus kantor yang diciptakan desainer Francesc Rifé ini, dapat membuat Anda berpikir sebaliknya.

Diberi nama HO, adalah sebuah bilik kantor minimalis all in one.

Dikutip dari Curbed, bilik ini mencakup ruang kerja, bangku, lemari arsip, rak, lampu, hingga sambungan listrik built-in.

Bilik kantor HO karya desainer Francesc Rifé. (curbed)

Desain bilik minimalis ini terinspirasi dari sebuah pintu gudang anggur besar di Desa Catalan, dimana Rifé menghabiskan masa kanak-kanaknya.

Bagian luar kotak kayu dilapisi pernis ecru matte dengan wood veneer di dalamnya. Co. Design bahkan menyebut karya itu sebagai sebuah 'nostalgia' yang kental nuansa vintage.

Akan tetapi saat dibuka, sejumlah funitur modern teraplikasi di dalamnya. (Kompas.com/Dani Prabowo)