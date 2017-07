Jangan Percaya! Ada Ular Muncul di Layar Smartphone, Usai Ketik #RAN atau #Ular di Facebook

TRIBUNKALTIM.CO - Beragam konten yang diunggah ke media sosial oleh warganet tak jarang viral dan membuat heboh pengguna medsos lainnya.

Mulai dari berita hoax hingga meme leluconan. Lucunya postingan tersebut justru ramai, dan banyak netizen yang percaya begitu saja dengan konten di dalamnya tanpa mencari tahu kebenarannya.

Seperti postingan yang santer diunggah oleh warganet di Facebook tentang kemunculan ular di layar smartphone berikut ini.

Postingan tersebut menampilkan instruksi untuk para warganet untuk mengetikan #RAN atau #Ular pada kolom komentar.

Setelah itu nantinya akan muncul seekor ular yang bergerak di layar ponsel.

Berikut ini contoh video dan foto yang diunggah oleh seorang netizen.

Postingan viral, menginstruksikan ketik #RAN atau #Ular makan akan muncul ular di layar smartphone (Facebook)

"Mau lihat ular berjalan diatas telfon kalian harus LIKE SHARE trus ketik #RAN di komentar. Ingat (like and share kalau gak dia gak bisa muncul) Ayo geli -geli dimana gitu," tulis seorang netizen.

Tak ayal postingan itu bikin penasaran dan menjadi viral.

Ramai pengguna medsos lainnya yang mengetikan kata #RAN.

Namun setelah mengetikan #RAN, ular tidak juga muncul.