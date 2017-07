Dua Jet Tempur China Cegat Pesawat Pengintai AS di Laut China Timur Setelah Didekati Hanya 91 Meter

Pesawat pengintai Angkatan Laut AS EP-3E Aries dikawal oleh pesawat perang elektronik EA-18G Growler sedang melakukan flyby di atas kapal induk USS Harry S Truman di Teluk Arab, 24 April 2016.

(Foto: Dokumentasi)(US Navy via Navy Times)

TRIBUNKALTIM.CO, WASHINGTON DC - Dua jet tempur China mencegat pesawat pengintai Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut China Timurpada akhir pekan lalu.

Salah satu di antaranya mendekati dalam jarak sekitar 300 kaki atau 91 meter dari pesawat AS, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (25/7/2017), merujuk keterangan seorang perwira militer AS di Washington DC, Senin (24/7/2017) waktu setempat.

Pejabat AS tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan, laporan awal menunjukkan salah satu jet tempur J-10 China cukup dekat dengan pesawat EP-3 milik AS yang membuat jet pengintai AS itu balik arah.

Salah satu pejabat mengatakan, jet China dipersenjatai dan penyergapan itu terjadi pada posisi sekitar 148 km dari kota Qingdao, China.

Pentagon mengatakan, pertemuan antara kedua pesawat itu membuat situasi tidak aman. Namun, demikian Pentagon, sebagian besar interaksi itu berlangsung aman. Insiden pencegatan jet AS oleh jet tempur China itu berlangsung pada Minggu (23/7/2017).

Pada Mei 2017, dua pesawat SU-30 China mencegat pesawat AS yang dirancang untuk mendeteksi radiasi saat pesawat itu terbang di ruang udara internasional di Laut China Timur. China memantau secara ketat setiap kegiatan militer AS di sekitar garis pantainya.

Pada 2001, pencegatan pesawat mata-mata AS oleh sebuah jet tempur China menyebabkan terjadinya tabrakan sehingga pilot China tewas. Pesawat temput AS pun dipaksa melakukan pendaratan darurat di sebuah tempat di Hainan.

Sebanyak 24 kru pesawat AS ditahan selama 11 hari sampai Washington meminta maaf atas insiden tersebut. Pertemuan tersebut memperburuk hubungan AS-China pada masa-masa awal masa jabatan pertama Presiden George W Bush.

(Pascal S Bin Saju)



Berita ini telah diterbitkan Kompas.com dengan judul "Dua Jet Tempur China Cegat Pesawat Pengintai AS di Laut China Timur"