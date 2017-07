VIDEO - Wow Menteri Susi Tertangkap Kamera Asik Bergoyang di Atas Kapal

TRIBUNKALTIM.CO – Lagi-lagi menteri Kabinet Jokowi ini membuat ulah yang nyeleneh dan membuat semua orang yang melihatnya menggelengkan kepala.

Ya siapa lagi kalau bukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasti yang lagi-lagi membuat publik terbengong-bengong.



Susi memang menteri yang dikenal sering melakukan banyak aksi yang 'tak biasa'.



Kali ini, netizen dibikin takjub dengan videonya yang sedang asyik bergoyang di atas kapal.



Video itu diunggah oleh akun Twitter Akif Aizwaf.



Dalam postingannya itu Akif menulis:



"Bete kerja di hari Senin? Jogetin aja biar semangat kaya Bu @susipudjiastuti"

Dalam video itu Susi terlihat sedang asyik joget diiringi lagu I Want Hold Your Hand milik The Beatles.

Memakai baju garis-garis dan sungaless, menteri Susi terlihat menikmati aksinya itu.



Aksi jogetnya itu dia lakukan di atas kapal KM Kelud.



Aksi menteri Susi tersebut mendapat banyak komentar netizen.



@bangdwidharma: "Aduh...??!!.. yang lain pada degdegan reshuffle, ibu kita ini nyante aja... malah joged ria hehehe... lop u.."



@FlavianaAyu: "She know how to enjoy her life. Keep dancing bu."



@yanur_omank26: "Asik banget,,menteri kita yg cantik tpi asik. Semangat terus bu @susipudjiastuti jangan lelah mnjaga laut kita dr para perompak,,"



@just_onoy: "Mulai bsk banyakin makan ikan ah biar enerjik kayak bu @susipudjiastuti" (Tribunwow.com/Astini Mega Sari)