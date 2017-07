Rumah Berantakan Terus karena Si Kecil Tak Bisa Diam? Jangan Kesal Ya Bunda

TRIBUNKALTIM.CO -- Ibu pasti merasakan repotnya punya anak yang tidak bisa diam! Lari ke sana kemari dan membuat rumah jadi berantakan saja.

Lelah memang rasanya jika si kecil merupakan anak yang aktif dan tidak bisa diam.

Namun jangan buru-buru kesal menghadapi si aktif.

Sebabnya, ada banyak hal yang sebaiknya Ibu syukuri jika memiliki anak yang tidak bisa diam. Berikut daftar manfaat jika si kecil jadi anak yang aktif.

1. Membantu anak jadi lebih cerdas

Gerakan yang dibuat anak nyatanya berdampak pada perkembangan otak anak. Bindy Cummings, seorang konsultan pengembangan anak mengungkapkan orangtua perlu mendorong anak bergerak lebih banyak bahkan sejak usia dini.

Gerakan aktif dapat membantu anak untuk mengontrol tubuh dan postur tubuhnya yang baik. Selain itu, motorik kasar dan halus anak akan terlatih dengan banyaknya gerakan yang dibuat. Kegiatan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan otak anak.

Saat anak tidak bisa diam, Ibu justru harus hadir untuk membantunya mengenal mana yang perlu dan tidak untuk dilakukan. Hal ini akan membuat si kecil justru lebih cerdas dalam mengatur dirinya sendiri.

“Orangtua perlu ada bersama dengan anak, membuat komunikasi terbuka dan berdiskusi mengenai apa yang akan dilakukan. Misalnya berdiskusi jam berapa anak boleh main dan kapan anak harus makan dan tidur,” ujar Marry Sheedy Kurcinka, pakar parenting sekaligus penulis buku Raising Your Spirited Child and Kids, Parents, and Power Struggles: Winning for a Lifetime.