Tsinghan Targetkan Produksi 1,5 Juta Ton Feronikel di Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kawasan Industri Tanah Kuning makin diincar investor untuk pengembangan sayap bisnisnya. Setelah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menyatakan komitmennya, kini giliran Tsingshan yang akan ikut menggarap industri di kawasan industri yang sedang diupayakan realisasinya.

Tsingshan sebelumnya telah memproduksi stainless steel dan baja di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.

Kabar terbaru disampaikan Imam Haryono Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahanan Industri Kementerian Perindustrian mengungkapkan, Tsingshan sudah menyiapkan modal investasi di Kalimantan Utara sebanyak 28 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp 40 triliun.

Dana sebanyak ini akan digelontorkan Tsinghan untuk membangun beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian logam.

Tsinghan kata Imam Haryono menarget produksi stainless steel 2 juta ton per tahun, mangan 1,2 juta ton per tahun, alumina 1 juta ton per tahun, 1,5 juta ton feronikel, dan beberapa produk logam setengah jadi lainnya.

"Ini sudah disampaikan Tsinghan ke Pak Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman," kata Imam dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov Kalimantan Utara, di Gedung Kementerian Perindustrian RI, Rabu (26/7).

Selain itu, Tsinghan juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 7.200 Mega Watt. Tahap pertama rencananya akan membangun 1.000 Mega Watt.

Imam mengatakan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan hilirisasi industri di Tanah Air lebih berkembang pesat. Pusat pengembangannya pun sengaja banyak diadakan di luar pulau Jawa dengan harapan terjadi pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Imam memperkirakan, mulai beroperasinya kawasan industri Tanah Kuning bisa direalisasikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Dengan catatan, pengadaan lahan, konstruksi, studi kelaikan dan detail engineering design (DED).

"Keempat hal ini harus dipercepat agar di lapangan segera bisa dieksekusi. Jika hal ini sudah diselesaikan semua, maka pemerintah juga siap mendukung penuh percepatannya. Apa lagi Tanah Kuning sudah termasuk proyek strategis nasional," ujarnya. (*)