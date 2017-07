Mau DP 0 Rupiah dari Sandiaga Uno, ini Syarat Khususnya

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan, pihaknya akan menentukan standar bagi warga Jakarta penerima program hunian dengan DP (down payment) atau uang muka nol rupiah.

Hal itu dilakukan guna memastikan peserta program itu sanggup membayar cicilan atau kredit hunian mereka."Ke depan, saya ingin masyarakat yang ambil program DP nol rupiah betul-betul yang dikhususkan sehingga mereka bisa mencicil dan tidak akan mengalami permasalahan untuk cicilannya itu," kata Sandiaga di Tangerang Selatan, Rabu (26/7/2017).

Dia menyoroti fenomena warga yang menunggak tagihan sewa rumah susun di Jakarta saat ini, seperti di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat. Menurut Sandiaga, hal itu bisa terjadi karena memang ada kelambatan pertumbuhan ekonomi pada warga di Ibu Kota.

Untuk mengatasi itu, dia hendak meningkatkan penghasilan warga melalui program kewirausahaan OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship). Sejalan dengan hal tersebut, Sandi juga mengemas program rumah DP nol rupiah dengan salah satu produknya berupa rumah susun sederhana milik (rusunami), bukan rusunawa.

