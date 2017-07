Videonya Diplagiat Afi Nihaya, Cath Olek: Aku tak Akan Membully, tapi Tidak akan Berteman, Nah Lho

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan nama Afi Nihaya Faradisa kembali jadi sorotan.

Beberapa waktu lalu, Afi mengunggah video curhatan melalui akun Facebook-nya.

Belakangan tersiar kabar bahwa video tersebut adalah hasil plagiat dari video yang dibuat oleh seorang perempuan bernama Catherine Olek.

Pada saat itu, Catherine Olek mengunggah curhatan emosional tentang kemarahannya pada netizen yang mem-bully Amanda Todd hingga remaja tersebut bunuh diri.

Video tersebut dibuat pada tahun 2012.

Akibat meniru video tersebut, Afi di-bully netizen habis-habisan melalui media sosial.

Bahkan terdapat sebuah akun Instagram yang secara khusus mengunggah bukti plagiasi yang dilakukan Afi.

Tak disangka, aksi yang diduga plagiat ini diketahui oleh Catherine Olek.

Kabar ini didapat Cath dari seorang temannya yang tinggal di Indonesia.

Akhirnya, perempuan ini pun angkat bicara.

Ia mengunggah sebuah video melalui akun YouTube-nya dengan judul: 'My thoughts on Afi Nihaya Faradisa plagiarizing my Video!' atau yang berarti 'Pendapatku tentang Afi Nihaya Faradisa yang Memplagiat Videoku!'.

Cath mengaku ia sadar betul bahwa Afi memang melakukan plagiasi pada videonya.