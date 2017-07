Bayi Polos Ini Dibanting lalu Diguyur Air Sampai Menangis, Netizen Risau Kasus Engeline Terulang

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi keji beredar di media sosial dalam video yang diunggah ke aplikasi WhatsApp.

Video itu menayangkan seorang ibu yang mengalami gangguan mental melakukan penyiksaan kepada bayinya yang baru berusia beberapa bulan.

Terlihat sang bayi yang masih polos itu mengalami penyiksaan oleh ibunya mengalami baby blues dan punya penyakit bipolar disorder.

Video dikirim oleh seorang netizen yang namanya tidak ingin dipublikasi kepada Tribun-Medan.com (Tribun Network), Jumat (28/7/2017).

Katanya saat ini bayi itu ditangani oleh Yayasan Metta Mama & Maggha yang akan melaporkan kasus ini ke Polda Bali.

"Namun hanya punya waktu kurang dari 48 jam sampai bayi akan diserahkan kembali ke ibunya. Please.. please.. help me to save this baby," tulisnya dalam sebuah pesan.

Awalnya bayi itu dititipkan ke dinas sosial di Yayasan Balita karena sering disiksa sang ibu yang mengalami depresi dan memiliki cacatan penyakit bipolar disorder.

Bayi itu memiliki darah Indo dengan ayah dari Eropa, namun sudah tidak mau bertanggung jawab.