Saham Amazon Melonjak, Jeff Bezos Geser Bill Gates Jadi Orang Terkaya di Dunia

TRIBUNKALTIM.CO, NEW YORK - Pendiri Microsoft Bill Gates kini tak lagi menjadi orang terkaya di dunia.

Posisi Bill Gates digantikan oleh Jeff Bezos, CEO dan pendiri Amazon yang jumlah kekayaannya mencapai hampir 90 miliar dollar AS.

Mengutip CNBC, Jumat (28/7/2017), menurut Forbes dan Bloomberg, kekayaan Bezos hampir menyentuh 89 miliar dollar AS per Rabu (26/7/2017), sementara kekayaan Gates mencapai 90 miliar dollar AS.

Harga saham Amazon melonjak hampir lebih dari 15 dollar AS per saham dalam semalam dan hampir menyamai harga saham Microsoft, sementara harga saham Microsoft merosot.

Bezos sendiri memiliki 80 juta saham Amazon, yang artinya kekayaannya akan bertambah sekira 800 juta dollar AS. Ini akan menempatkan posisi Bezos di atas posisi Gates.

Tentu saja harga saham Amazon bisa merosot atau harga saham Microsoft bisa melesat, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari atau pekan ke depan posisi Gates akan digeser oleh Bezos.

Kalau ini benar terjadi, maka Bezos adalah orang pertama yang berhasil menggeser posisi Gates sebagai orang terkaya di dunia dalam 7 tahun terakhir.

Menurut Forbes, Bezos pun adalah orang keenam yang menyandang predikat orang terkaya di dunia dalam 30 tahun terakhir.

Bezos sendiri sudah menjadi miliarder selama hampir 20 tahun.