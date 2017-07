Dalam Hal Ini, Kaum Milenial Tidak Lebih Beruntung Dibanding Pendahulunya

the odyssey online

TRIBUNKALTIM.CO -- Milenial adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang lahir setelah tahun 1980 dan awal 2000an.

Mereka semua beruntung karena suatu alasan, dan tidak beruntung karena alasan lain.

Mereka dapat menikmati beberapa kemewahan dan kenyamanan yang bahkan tidak pernah dibayangkan atau diimpikan oleh seseorang beberapa abad atau bahkan beberapa dekade yang lalu!

Nah, lalu kenapa tidak beruntung? Okay, read this!

Beberapa penelitian mengklaim bahwa milenial cukup beruntung karena memiliki masa hidup yang panjang berkat kemajuan teknologi terbaru, dan banyak faktor lain yang buat hidup mereka lebih sederhana.

Baca: Syahrini Digadang Jadi Wagub Jawa Tengah, Begini Reaksi Warganet

Tapi masalahnya adalah, survei yang sama mengklaim bahwa millenials mungkin harus berperang dengan kondisi kesehatan yang buruk selama fase usia pertengahan mereka.

Harapan hidup rata-rata pria diperkirakan 79 sedangkan wanita dikatakan 83, that's not bad right?

Tapi masalahnya, survei tersebut mengklaim bahwa dua dekade terakhir ini bisa sangat menantang karena beberapa kondisi kesehatan dapat mengganggu mereka.

Baca: Dapur Sempit jadi Lega? Gampang, Ikuti Saja 11 Trik Ini

Nah, gaya hidup tidak sehat dikatakan memukul sebagian besar milenial, jauh sebelum mereka mencapai usia paruh baya, kata penelitian tersebut.

Postur tubuh yang buruk, terlalu banyak makanan duduk dan makanan fastfood dikatakan termasuk di antara 3 pembunuh teratas yang bisa menyulitkan kaum milenial.

Diabetes, demensia, nyeri punggung, depresi dan obesitas, diperkirakan akan melumpuhkan kesehatan sebagian besar kaum millenials, jika pencegahan yang tepat tidak dilakukan sejak dini.

So buat kamu yang merasa kaum milenial, mulailah untuk mengubah pola hidupmu sejak dini ya! (*)