Jangan Lupa Nonton Ya Besok, Tangled The Series Versi Bahasa Indonesia Siap Tayang!

Tangled The Series Siap Tayang 30 Juli Besok!

TRIBUNKALTIM.CO -- Buat para penggemar Rapunzel, siap-siap, besok pagi bakal melihat lagi nih petualangan seru dari si rambut panjang ajaib Putri Rapunzel, Eugene Fitzherbert dan juga Pascal.

Kali ini dalam “Tangled: The Series” yang gaya animasi berbeda dari versi layar lebarnya.

Jika sebelumnya harus berlangganan Disney Channel dan mengartikan sendiri terjemahannya, sekarang nggak perlu lagi nih!

Pasalnya, Tangled The Series yang diadopsi dari tayangan di Asia itu sudah diterjemahkan oleh tim Disney Indonesia.

Sehingga, Tangled The series yang akan menceritakan bagaimana pertemuan Rapunzel dengan keluarganya di Corona bakal gampang dicerna oleh penonton Indonesia.

“Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan The Walt Disney Company Southeast Asia dalam mempersembahkan serial terbaru dari Walt Disney, yaitu Tangled : The Series, yang akan tayang di RCTI,” ujar Lina Priscilla Tanaya, President Director Star Media Nusantara saat media screening di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (19/7/2017) lalu.

Yang unik dan lebih spesial lagi, lanjtnya SMN menggandeng artis muda berbakat Ghaitsa Kenang sebagai pengisi suara Rapunzel dari Indonesia.

“Ghaitsa mengisi suara karakter Rapunzel dan menyayikan soundtrack serial Tangled dalam Bahasa Indonesia. Semoga melalui serial ini, MNC Media dan Walt Disney bisa terus menghibur para penggemar Disney di Indonesia,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Ghaitsa menyanyikan soundtrack dari serial Tangled: The Series yang berjudul “Wind in My Hair atau Kekuatan Rambutku jika diartikan dalam Bahasa Indonesia.

Ghaitsa Kenang membuat video klip di Filipina

Lagu tersebut merupakan sebuah lagu indah yang mendorong generasi muda untuk terus mengejar impian mereka dengan penuh semangat dan keberanian.

"Untuk mencapai mimpi nggak mudah. Ada sedih dan senangnya. Hidup itu harus berjuang sama kayak Rapunzel dan aku,” kata Ghaitsa mengaku ada kesamaan dengan tokoh yang disuarakannya tersebut.

Serial ini akan dimulai dengan tayangan spesial “Tangled Before Ever After” pada hari Minggu, 30 Juli, pukul 07:00 WIB di RCTI dan selanjutnya akan tayang setiap hari Minggu pada jam yang sama. (Grid.ID/Al Sobry)