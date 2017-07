Tentara Israel Tembak Mati Warga Palestina di Dekat Betlehem Karena Berusaha Menusuk Aparat Keamanan

TRIBUNKALTIM.CO, JERUSALEM - Seorang warga Palestina berusaha menusuk tentara Israel di sebuah persimpangan di dekat Betlehem, Tepi Barat, Jumat (28/7/2017). Niat itu digagalkan dengan sebuah tembakan dari anggota pasukan keamanan. Warga Palestina itu pun tersungkur dan tewas sebelum menghujamkan pisaunya.

Keterangan itu disampaikan otoritas militer Israel, seperti diwartakan kantor berita AFP. Insiden tersebut terjadi di persimpangan Gush Etzion, dekat sebuah blok besar permukiman Israel di Tepi Barat. Tidak ada tentara terluka dalam insiden ini.

Dalam dua minggu terakhir, ketegangan antara Israel-Palestina kian memuncak. Kondisi itu terjadi setelah kasus penembakan dua polisi Israel oleh tiga warga keturunan Arab. Ketiga penyerang tersebut terbunuh di lokasi yang oleh orang Muslim disebut sebagai Haram al-Sharif dan Yahudi sebagai Bukit Kuil.

Tempat itu menjadi lokasi bentrokan reguler antara warga Palestina dan polisi Israel, namun tembakan senjata api jarang terjadi di sana. Situs ini mencakup masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Kubah Shakhrah. Dome of the Rock, yang jika diartikan secara harfiah adalah "Kubah Batu".

Bangunan itu adalah tempat suci umat Yahudi dan Islam, serta marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah di dalam tembok kompleks Haram al-Sharif. Kompleks ini berada dalam tembok Kota Tua Jerusalem, sebelah timur.

(Glori K. Wadrianto)



