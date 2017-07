Buas namun Cantik, Inilah Top Predator Kalimantan

TRIBUNKALTIM.CO -- Termasuk dalam satu jenis kucing besar, macan dahan Kalimantan diakui merupakan satu top predator di wilayah hutan tropis Kalimantan.

Tersebar di Sulawesi dan Kalimantan, ada perbedaan genetik yang ditemukan peneliti, sehingga membuat adanya perbedaan spesies antara keduanya.

"Macan dahan di Kalimantan memang berbeda secara genetik dengan macan dahan di Sumatera. Oleh karena itu, ada pemberian nama berbeda untuk satu dan lainnya. Di Sumatera, macan dahan dikelompokkan dalam spesies Neofelis nebulosa, sementara untuk di Kalimantan disebut Neofelis diardi," ujar Sunarto, ekolog dari WWF Indonesia, kepada Tribun Kaltim, pekan ini.

Saat ini, macan dahan kalimantan termasuk dalam spesies yang rentan akan kepunahan.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) memasukkan macan dahan ke dalam species Appendix I, yang termasuk dalam kalangan binatang hampir punah.

Ciri utama macan dahan kalimantan terlihat dari motif hitam pada tubuhnya yang seringkali menyerupai awan kecil berrwarna hitam. Selain itu ada pula taring besar yang dimilikinya.

"Karena adanya motif awan hitam di tubuh itu, macan dahan kalimantan juga disebut sebagai clouded leopard. Ada pula kekhasan lain, yakni ukuran ekornya yang bisa menyamai dan tumbuh sepanjang tubuhnya. Ekor itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan, mengingat sebagian besar macan dahan beraktivitas di atas pohon," ujar Arif Data Kusuma, perwakilan WWF Kubar.

Secara garis besar, ukuran tubuh macan dahan kalimantan di kisaran 60-110 sentimeter, dengan berat tubuh mencapai 11-20 kilogram.

Macan dahan termasuk hewan nocturno karena aktif di malam hari. Inilah yang membuatnya sangat sulit ditemui oleh peneliti.