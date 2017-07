Mencengangkan! Ini Jenis Rempah Paling Mahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp 146 Juta Per Kilo

TRIBUNKALTIM.CO - Kelangkaan garam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan harga bumbu dapur ini meroket.

Di Manado, harga garam telah mencapai Rp 7.500 per kilogram.

Nah, ada bumbu dan rempah dengan harga jauh lebih mahal.

Kelangkaan menjadi salah satu alasan mahalnya rempah-rempah ini.

Inilah dia rempah-rempah paling mahal di dunia, yang dikutip dari luxury-insider.com.

Safron menduduki posisi sebagai bumbu paling mahal di dunia.

Harga rempah yang berasal dari Asia Tengah dan India ini bisa mencapai US$ 5.000 per pound atau sekitar Rp 146,58 juta per kilogram (dengan kurs Rp 13.326 per dollar AS).

Safron berasal dari bunga Crocus Sativus, tepatnya bagian dari putik bunga.