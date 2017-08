Adegan Ini di Film Titanic Ternyata Bikin Kate Menyesal Seumur Hidup

TRIBUNKALTIM.CO - Di depan pacarnya (diperankan Leonardo DiCaprio), Kate Winslet berbaring tanpa busana, kemudian dilukis.

Sebagai model telanjang, Kate pun melepas semua bajunya. Leonardo lantas melukisnya.

Cuplikan adegan legendaris dalam film "Titanic" itu rupanya jadi penyesalan panjang aktris Kate Winslet.

Pantauan Tribunnews.com, di dunia maya cuplikan gambar itu memang banyak dikopi dan diperbincangkan.

Karena terlalu vulgar, bagian-bagian aurat Kate dikaburkan.

Ya, adegan telanjang Kate Winslet dalam film "Titanic" rupanya meninggalkan kesan yang mencanggungkan bagi sang aktris sendiri.

Bila ada penggemar yang memintanya untuk menandatangani foto adegan tersebut, ibu tiga anak ini pun terpaksa menolak karena merasa tak nyaman melihat foto itu.

"Saya tidak ingin menandatangani foto (telanjang) itu. Rasanya aneh saja. Kenapa saya harus melakukannya? Banyak orang yang sering memintanya," cerita Kate kepada Yahoo! Movies seperti dikutip Tribunnews.com dari FemaleFirst.co.uk.

Di film yang terinspirasi dari tragedi kapal pesiar Titanic itu, Kate berperan sebagai Rose DeWitt Bukater, seorang perempuan berdarah biru yang jatuh cinta pada seniman jalanan bernama Jack Dawson, diperankan aktor Leonardo DiCaprio.

Film tersebut menampilkan adegan di mana Rose dilukis oleh Jake dalam kondisi telanjang bulat.

"Gambar tersebut seperti masih menghantui saya. Agak lucu memang," ujar bintang "Divergent" ini.

SIAPA KATE WINSLET?

Kate Elizabeth Winslet (lahir Kate Elizabeth Winslet di Reading, Berkshire, Inggris, 5 Oktober 1975; umur 39 tahun) merupakan seorang aktris berkebangsaan Inggris.

Seperti dilansir Wikipedia, dia merupakan pemenang Academy Award, Emmy Award, BAFTA, Grammy Award, dan Screen Actors Guild Award film Inggris.

Dia dilahirkan di Reading, Berkshire. Dia menjadi yang terkenal saat diperankan sebagai Juliet Hulme di Heavenly Creatures (1994), Rose DeWitt Bukater di Titanic (1997), pada tahun 2003 main The Life of David Gale dan Clementine Kruczynski di Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004).

Berkarier di dunia film sejak tahun 1991.

Bersama Johnny Depp mereka memainkan film semi-biografi penulis drama J.M. Barrie dalam Finding Neverland.

Pada 2009 Kate mendapat Piala Oscar atas perannya sebagai Hanna Schmitz dalam The Reader yang ikut dibintangi Ralph Fiennes.

Kehidupan pribadinya tidak semulus karirnya di dunia akting.

Pernikahan keduanya dengan Sam Mendes yang telah berlangsung 7 tahun harus diakhiri dengan perpisahan.

