Direktur Olahraga Persiba Balikpapan Bantah Milomir Seslija Ke Persib Bandung

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jelang bergulirnya putaran kedua Liga 1 2017, pecinta sepak bola tanah air diramaikan dengan rumor pelatih Persiba Milomir Seslija yang akan merapat ke Persib Bandung.

Hal itu berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Manajer Persib, Umuh Muchtar. Dirinya mengatakan, bahwa Persib akan dilatih pelatih asal Bosnia-Herzegovina tersebut. Padahal pelatih yang akrab disapa Milo tersebut masih terikat kontrak dengan Beruang Madu hingga akhir kompetisi.

Kabar tersebut langsung mendapat tanggapan dari Manajer Persiba, Bambang Suhendro yang membantah bahwa Milo resmi pindah ke Persib Bandung. Menurutnya, berita tersebut seratus persen tidak benar. Dia menjelaskan bahwa Milo yang tidak mendampingi tim saat latihan beberapa waktu lalu dikarenakan sedang mengikuti pertemuan bersama seluruh pelatih Liga 1.

"Tidak benar berita itu. Milo ke Jakarta karena ada pertemuan. Tanggal 3 Agustus dia sudah akan mendampingi tim Persiba latihan. Jelas kabar itu tidak benar, seribu persen tidak benar," katanya kepada Tribun

Selain Bambang, Jamal Al Rasyid, Direktur Sport Persiba menilai, sikap yang diutarakan Umuh sangat tidak beretika. Jamal menilai Umuh harus mempunyai sikap profesional yang tinggi, terlebih dia sangat cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola tanah air.

"Saya sangat kecewa sekali mendengar komentar Umuh terkait klaim ini. Seandainya pun berita ini benar saya rasa tidak pantas apa yang dilakukan oleh seorang Umuh. Sebagai orang tua dan super senior yang sudah malang melintang di dunia sepak bola harusnya tahu tata krama tahu etika, tahu klausal kontrak terlebih pelatih Persiba ini masih punya ikatan kontrak berakhirnya musim kompetisi Liga 1 berakhir," ujar Jamal.

Kendati demikian terjawab sudah terkait rumor yang beredar bahwa Milo akan merapat ke Persib. Pelatih asal Bosnia-Herzegovina tersebut sangat tidak menyukai kabar yang beredar. Dirinya pun langsung memberikan pernyataan resmi melalui akun twitter nya.

"Just want to say that I still coach at Persiba Balikpapan. All of the Info going through the media is a rumor," kata Milo. Menurutnya, ia ingin mengatakan bahwa dirinya masih pelatih Persiba Balikpapan. Semua info dari media adalah rumor.

Tak lama berselang Umuh Muchtar mengomentari bahwa menghormati keputusan Milo. Dia mengaku menghormati keputusan sang pelatih, yang membantah akan menangani tim berjulukan Maung Bandung.

"Betul. Sepertinya Milomir tidak bisa karena ia masih ingin berkomitmen di Persiba.Tentu kami hormati keputusan ini. Kami tidak ingin memaksakan jika Milomir tetap ingin ke Persiba. Kami tidak ingin disebut membajak pelatih dari klub lain," kata Umuh sebagai yang tertuang di unggahan akun Instagram, @bobotohid.(*)