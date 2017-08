Orgatrans Berencana Demo Bakar Mobil

SAMARINDA, TRIBUN - Akibat belum adanya kejelasan terkait regulasi untuk angkutan khusus (taksi online) serta angkutan ojek online, Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim mengancam akan melakukan demo besar-besaran dalam jangka waktu 15 hari ke depan. Demo besar-besaran tersebut, disebut juga akan membakar mobil di depan kantor gubernur.

"Saat ini, untuk izin angkutan khusus (taksi online) itu sebenarnya ada di Provinsi. Tetapi, mereka (Orgatrans) justru mengirim surat ke kami. Mereka mengancam akan membakar mobil di depan Kantor Gubernur jika selama 15 hari ke depan, tak ada regulasi yang ditetapkan," ujar Kepala Dishub Samarinda, Ismansyah, dalam rapat bersama di Kantor Dishub Kaltim, Rabu (2/8).

Ketakutan akan adanya bentrok akan angkutan konvensional dan online ini juga ikut disampaikan Kepala Dishub Balikpapan, Sudirman yang juga ikut dalam rapat tersebut. "Kami khawatir bentrok. Masalahnya saat ini, meski Permenhub Nomor 26 Tahun 2017, sudah menjelaskan agar per 1 Juli taksi online sudah harus memiliki izin, tetapi belum ada penyedia jasa (Go Car, Uber, dan Grab) yang dapatkan izin. Meski belum ada izin, tetapi mereka tetap lakukan perekrutan (driver). Sejauh ini, kami bersama kepolisian hanya lakukan operasi Cilukba, tangkap 1 dahulu, kemudian biar yang lain sadar, untuk menjaga ketenangan," katanya.

Lebih lanjut, perihal ancaman pembakaran mobil, ikut dijelaskan Kamariyono, Ketua Orgatrans Kaltim, saat dikonfirmasi di hari yang sama. Sebelumnya, dalam surat yang beredar di medsos Facebook berkop Orgatrans Kaltim, disebut mereka menuntut penutupan Gojek/Go Car.

Penyebabnya, ada beberapa hal kesepakatan yang dianggap dilanggar oleh Gojek/Go Car. Orgatrans pun meminta waktu 15 agar permintaan mereka dipenuhi, dengan ancaman akan lakukan aksi besar-besara jika dalam 15 hari permintaan tak dipenuhi.

"Sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Orgatrans, Dishub Samarinda serta Gojek/Go Car Samarinda. Kesepakatan membahas 4 item, tetapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Go Jek/Go Car. Salah satunya adalah mereka tetap beroperasi di luar jam yang ditentukan, yakni mulai jam 18.00 WITA hingga 06.00 WITA. Sekarang, kami bisa lihat ada Gojek yang beroperasi di siang hari. Ini kan berarti melanggar kesepakatan. Ada waktu 15 hari untuk merespons permintaan kami. Jika usai 15 surat masuk, dan tak ada perkembangan, Orgatrans akan lakukan aksi. Ada 2.000an orang yang siap ikut aksi untuk itu," ujarnya.

Seperti apa aksi yang disiapkan, apakah akan membakar mobil? Kamaruriyono belum mau membeber hal tersebut. Meski demikian, ia membenarkan bisa saja akan ada aksi perusakan dalam demo besar-besaran tersebut.

"Karena sudah ada kesepakatan yang dilanggar, teman-teman banyak yang sudah "greget". Kalau begini, bisa saja ada aksi simbol perusakan yang terjadi nanti. Apalagi, ada juga teman-teman ojek pangkalan yang merasa daerah kerjanya juga diambil Go-Jek. Kesepakatan itu ada empat, pertama, Go-Jek hanya bisa beroperasi sejak pukul 18.00 WITA hingga 06.00 pagi. Kedua, Go- Jek diperbolehkan untuk beroperasi 24 jam, tetapi hanya untuk Go Food. Ketiga, Gojek tak diperkenankan mencari penumpang di area seperti terminal, mall, dan pelabuhan. Terakhir, yakni setiap lakukan pekerjaan, diminta menggunakan atribut. Itu untuk Gojek. Kalau untuk Go Car, mereka kan tak ada izinnya," tandasnya.(anj)