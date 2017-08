Sempat Sebut SNSD Sebagai Simbol Sex Elly Risman Akhirnya Minta Maaf, Begini Pengakuannya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar kedatangan girlg roup asal Korea Selatan, Girls Generation atau SNSD, ke Indonesia menjadi perbincangan hangat.

Grup beranggotakan 8 wanita tersebut dijadwalkan tampil pada 18 Agustus 2017 besok.

Namun, kedatangan mereka bukan dalam rangka memeriahkan Hut-72 Kemerdekaan Indonesia.Melainkan untuk acara Countdown Asian Games 2018.

Kabar tersebut diperkuat dengan unggahan foto Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf dengan dua personel SNSD dalam akun Instagramnya.

"Thank you Hyoyeon and Soo for a very productive discussion over shaved-ice and a nice cup of cappuccino.... #snsd #girlsgeneration" tulis Triawan Munaf pada keterangan fotonya tersebut.

Banyak protes yang dilayangkan kepada Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Mereka berpikir bahwa SNSD hadir untuk memeriahkan hari Proklamasi Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lebih baik Triawan Munaf mengundang artis-artis dalam negeri saja.

Meskipun ia sudah menyebutkan adanya Raisa, Tulus, dan JFlow yang juga akan tampil di acara tersebut.