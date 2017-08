Disengat Lebah, Bagian Tubuh Mana yang Paling Sakit?

TRIBUNKALTIM.CO -- Rasa sakit adalah sesuatu yang subjektif.

Ada orang yang bergulung-gulung di lantai setelah jarinya tergores kertas, dan ada juga orang yang tidak menunjukkan reaksi apapun setelah menerima tinjuan di perut.

Walaupun demikian, dunia yang haus akan kepastian tetap menginginkan sejenis pengukuran terhadap rasa sakit.

Pada tahun 1983, entomologis Justin Schmidt menerbitkan “Skala Rasa Sakit Schmidt untuk Serangga yang Menyengat” yang terdiri dari empat tingkat.

Melalui skala tersebut, Schmidt memberi dunia pengukuran rasa sakit pertama dengan mendeskripsikan dan menilai sengatan dari berbagai serangga serangga.

Menurut dia, sengatan Vespula terasa panas dan berasap sehingga pantas diberi nilai dua. “Bayangkan aktor WC Fields sedang mematikan cerutunya di lidah Anda,” tulisnya.

Sementara itu, sengatan tawon pemangsa tarantula mirip kejutan listrik yang sengit sehingga patut diberi nilai empat. “(Seakan) pengering rambut yang sedang menyala tercebur ke dalam air busa tempat Anda berendam,” tulisnya.

Akan tetapi, Schmidt sendiri mengakui kekurangan fatal dari skalanya. Di dalam bukunya yang berjudul The Sting of the Wild, dia menulis bahwa rasa sakit akibat sengatan serangga tergantung dari letaknya.

