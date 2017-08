Dengar Ryan Thamrin Meninggal, Sang Rekan Langsung Unggah ini di Instagram

TRIBUNKALTIM.CO - Lagi-lagi kabar duka melanda Indonesia.

Setelah sebelumnya, mantan kekasih Awkarin meninggal dunia, kini berita duka datang dari dunia kedokteran tanah air.

Dokter Ryan Thamrin, atau yang dikenal sebagai pembawa acara di talkshow kesehatan Dokter Oz Indonesia dikabarkan meninggal dunia.

Baca: Ini Peneyebab Meninggalnya ryan thamrin, Si Host Dr Oz yang Ganteng Abis itu

Hal ini diketahui melalui siaran berita CNN Indonesia pada pagi hari ini (4/8).

Tak diberitakan apa penyebab meninggalnya dokter ganteng ini.

Kepergiannya yang mendadak tentu membuat banyak netizen terkejut.

Menurut kabar, dokter Ryan Thamrin meninggal pada pagi hari ini di Pekanbaru.

akun Instagram rekan satu acaranya, Dokter Reisa Brotoasmoro pun mengunggah ucapan bela sungkawanya.

Melalui akun Instagramnya, Dokter Reisa mengatakan bahwa pemakaman dokter Ryan akan dilakukan selepas shalat Jumat siang ini di Pekanbaru.

"Innalilahi wa inna lilahi rodjiun... Telah berpulang ke Rahmatullah.. dr. Ryan Thamrin pada pagi hari dan rencana akan dimakamkan siang ini setelah jumatan di Pekanbaru.

Mohon doanya kepada teman2 semua agar beliau diringankan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surga, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya. Amiiin.. Saya mewakili pihak keluarga, mohon maaf atas kesalahan yg telah diperbuat dan mohon selalu doanya utk beliau.

.

Selamat jalan ya Ian......... my heart is broken... but I'll try to be strong... saya harus ikhlas.. but I'm sure gonna miss you deeply... don't know what else to say... my best partner gone too soon... #drozindonesiaberduka," tuilis Dokter Reisa.

Baca: Sebelum Meninggal, Presenter Ganteng Dr Oz, Ryan Thamrin Unggah ini di Instagramnya

Banyak netizen yang menanyakan apa penyebab kepergian dokter Ryan.

Namun hingga berita ini ditulis, belum diketahui penyepap meninggalnya. (TribunStyle.com/Tisa Ajeng)