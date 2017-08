Legenda MotoGP Tutup Usia, Para Pebalap Sampaikan Duka Cita pada Angel Nieto

TRIBUNKALTIM.CO - Dunia balap motor kembali kehilangan orang penting. Legenda asal Spanyol, Angel Nieto, meninggal dunia pada Kamis (3/8/2017).

Nieto sempat dirawat di rumah sakit selama sepekan setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai quad bike (motor ATV) di daerah Ibiza, Spanyol, 26 Juli lalu.

Kepergian pemilik 13 gelar juara dunia tersebut memunculkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenal dia, termasuk para pebalap MotoGP.

Sebelum Nieto, dunia balap motor kehilangan Nicky Hayden mantan pebalap MotoGP asal Amerika Serikat.

Hayden meninggal pada 22 Mei 2017 setelah lima hari dirawat menyusul kecelakaan saat bersepeda di kawaan Rimini, Italia.

Berikut ini ucapan dukacita yang disampaikan beberapa pebalap MotoGP melalui media sosial.

Gracias por todo lo que nos has enseñado! Descansa en paz maestro! #DEPAngelNieto pic.twitter.com/u8GCVtnGif — Marc Márquez (@marcmarquez93) August 3, 2017

No me lo puedo creer! Ángel has sido el padre de todos los que hemos peleado sobre una moto! Te echaré de menos, número 12+1 #Maestro pic.twitter.com/qHsVo3mGD6 — Pol Espargaró (@polespargaro) August 3, 2017

D.E.P. Angel Nieto. Mi mas sincero pesame a su familia,amigos y a todo el mundo del motociclismo. Se ha ido el mejor pic.twitter.com/c4JVgrmG7g — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) August 3, 2017

Ángel Nieto, con tus alas volaste en moto en la tierra y ahora seguirás volando y enseñándonos el camino desde el cielo. 12+1 eterno! DEP pic.twitter.com/bt19uxkT9y — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) August 3, 2017

Nos deja una leyenda y una gran persona. Este fin de semana correremos por ti. DEP Deeply saddened to hear about the passing of Angel Nieto. pic.twitter.com/tt1LBVApHK — Tito Rabat (@TitoRabat) August 3, 2017

Desolado al saber que Ángel Nieto nos ha dejado. Recordaremos su brillante carrera y amor a las motos. So sad after the loss of Ángel Nieto pic.twitter.com/ZSkHush4UF — Alex Rins (@Rins42) August 3, 2017