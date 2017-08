Sebelum Pulang, Mieke Amalia Peluk Tora Sudiro dan Bisikkan Kata-kata Ini

TRIBUNKALTIM.CO -- Mieke Amalia sudah diizinkan pulang oleh pihak kepolisian, setelah diamankan bersama suaminya, Tora Sudiro.

Namun, Mieke memilih untuk tetap bermalam di Mapolres Jakarta Selatan, untuk menemani sang suami.

Bahkan, sampai malam tadi, kabarnya, Mieke masih berada di Polres Jakarta Selatan.

Namun, beberapa waktu yang lalu, melalui akun media sosialnya, Mieke menyebutkan kalau dia akan pulang.

“Aku pulang dulu yaa sayang... Dont let them take your smile away,” tulis Mieke seperti dikutip oleh Grid.ID, Sabtu (5/8/2017).

Sebuah foto pilu yang diunggah Mieke, membuat hati terenyuh saat melihatnya.

Dalam foto tersebut, terlihat Mieke memeluk erat Tora, dengan wajah sedih dan lelah.

Mieke tampak lusuh berbaju hijau, dengan rambut diikat sekenanya.

Sedangkan Tora berbaju putih dan berjaket hitam sambil menunduk.