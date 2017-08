Duet Trump-Pence Belum Panas, Benarkah sang Wapres Bermanuver di Belakang Presiden?

Presiden AS Donald Trump menandatangani sejumlah dokumen perintah eksekutifnya di Ruang Oval, Gedung Putih, disaksikan wakil presiden Mike Pence.

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence membantah laporan The New York Times yang menyebut dia sedang mempersiapkan kampanye untuk menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2020.

“Artikel itu sungguh memalukan dan bermaksud menyerang saya, keluarga saya, dan juga tim kepresidenan.”

Demikian bunyi kecaman Pence dalam pernyataan resminya seperti dikutip Politico, Senin (7/8/2017).

Pence menambahkan, tulisan itu tidaklah benar dan merupakan upaya media untuk memecahbelah pemerintahan saat ini.

Adapun The New York Times, salah satu harian terkemuka AS membuat laporan eksklusif akhir pekan lalu, Pence sedang menggalang kekuatan politiknya.

Dia pun dengan pelan tapi pasti mencari dukungan dari sejumlah donor terkemuka Partai Republik.

Tulisan itu menyatakan bahwa Pence akan mencalonkan diri jika Trump memutuskan untuk tidak maju dalam periode kedua.

Gerak-gerik wapres berusia 58 itu memang dipantau setelah dia akhir-akhir ini sering menggelar acara politik di kediamannya.

Tidak seperti wapres-wapres sebelumnya, mantan Gubernur Indiana ini juga membentuk Political Action Committee (PAC) yang kerap dipergunakan sebagai batu loncatan untuk menggalang dana kampanye.