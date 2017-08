Offroader Balikpapan Said Dloreng Juarai Champ of The Champ di Blitar

Said Dloreng menjadi juara di nomor champ of the champ pada gelaran JB-Pro 2 di Blitar, 29-30 Juli.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tim BBS Racing Team asal Balikpapan kembali meraih prestasi nasional. Pada gelaran JB-Pro 2 di Blitar, Jawa Timur, 29-30 Juli lalu, offroader BBS, Said Dloreng menjuarai kelas Champ of The Champ.

Adapun juara dua dan tiga ditempati oleh Donie/Wahyudi dari tim Galena Donkas (Pasuruan) dan Krisna Didit/Sutotok (Galena Logistik-Sidoarjo).

Turun dengan mesin V8, Said mengalahkan offroader-offroader hebat dari pulau Jawa.

"Di kelas champ of the champ ini saya juaranya. Alhamdulillah bisa mengalahkan offroader-offroader hebat dari Jawa.

Seperti tim dari Galena, mereka ini gudangnya offroader terbaik tanah air dan langganan juara," kata Said.

Pada gelaran JB-Pro 2 di Blitar ini, BBS menurunkan dua offroader, selain Said yang berpasangan dengan Rudi, BBS juga menurunkan offroader Juliantinus bersama navigator Syamsul.

"Di nomor champ of the champ Juliantinus mobilnya trouble. As-nya patah, jadi dia nggak bisa turun," kata Said.

Selain nomor champ of the champ, juga dipertandingkan nomor ekstrem.

Namun di nomor ini, Said harus puas di peringkat empat, dibawah offroader Dedek Rai (Galena Gadis), Donie (Galena Donkas), dan Dr Jack (Galena Gadis).

"Sebenarnya saya bisa bersaing dengan pebalap dari Galena, tapi sayang saat di SS ke-6 saya klontang jadi poinnya ga ngejar.

Harus puas di peringkat empat," ujarnya. Sedangkan Juliantinus, harus puas di peringkat sembilan.

H Burhan, owner BBS Racing Team mengaku puas dengan pencapaian yang diraih dua offroader BBS.

"Alhamdulillah Said bisa juara di champ of the champ. Ini luar biasa, mengingat lawan-lawannya adalah tim Galena yang biasa langganan juara," kata Burhan.

Dia berharap selain BBS, offroader-offroader Kaltim lainnya dapat ikut berkompetisi di perlombaan-perlombaan offroad di luar Kalimantan.(*)