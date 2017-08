Swiss-Belinn Hotel Balikpapan Meriahkan Acara Persit di Batalyon Raider 600

TRIBUNKALTIM.CO - Sabtu (5/8/2017) Swiss-Belinn Hotel Balikpapan yang mengajak komunitas ibu-ibu dan para istri di Kodam Batalyon Raider 600 Manggar, Balikpapan Timur untuk ikut serta dalam “Cooking Demo” bersama Chef Basirun.

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam membantu persatuan dari istri TNI AD tersebut, terutama komunitas ibu-ibu, mengenai bagaimana cara memilih dan mengolah daging untuk kebutuhan sehari-hari dan menyimpan dan mengolah dengan cara yang benar.

“Masih banyak ibu yang masih belum mengetahui bagaimana memilih, menyimpan dan mengolah daging ayam dengan benar. Untuk itu, Cooking demo ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang daging ayam maupun sapi yang segar, di mana daging ayam dan sapi dapat dijaga dalam dingin, sehingga menjaga kualitas daging ayam tetap segar, praktis, dan serbaguna” ujar Chef Basirun selaku chef dalam demo masak bersama persatuan istri TNI AD yang diadakan di Aula serbaguna mereka.

Hal terpenting dalam memilih dan mengolah daging ayam dan sapi adalah kesegarannya dan bagaimana daging diproses. Ayam dingin segar adalah pilihan yang tepat karena daging ayam segar diproses (dipotong, dibersihkan, dan didinginkan) segera setelah penyembelihan, sehingga rasa, aroma, kesegaran, dan kualitas asli daging ayam tetap terjaga untuk diolah menjadi masakan terbaik bagi keluarga.

Selain mengajak para Persit tersebut yang dipimpin langsung oleh Istri dari Kepala Komandan untuk melihat dan merasakan langsung bagaimana daging diolah menjadi menu western andalan yang menjadi salah satu signature dish di restaurant Barelo, Swiss-Belinn Hotel Balikpapan.

Yaitu Grill Chicken Steak with Mushroom Sauce and French Fries dan Pan Fried Snapper Fillet with Lemon Butter Sauce and Baked Potato. Untuk resepnya sendiri Chef Basirun tidak ragu dan sungkan untuk berbagi mengenai resepnya.

Semoga kedepannya dengan diadakan acara Cooking Demo ini dapat bermanfaat bagi Persit Batalyon Raider 600 dan terjalin hubungan baik dengan Swiss-Belinn Hotel Balikpapan