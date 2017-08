ATR-72 Wings Air Akhirnya Mendarat Mulus di Tanjung Harapan, Ini Kata Pilot

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pesawat ATR-72 Wings Air akhirnya mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (8/8/2017) pukul 13.20 Wita dari Bandara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur.

Pesawat yang melakukan misi uji terbang dan uji coba landasan pacu Bandara Tanjung Harapan dipiloti Kapten Geri Marwin, Copilot Kapten Kevin Dinda.

Pendaratan disaksikan Asisten II Setprov Kalimantan Utara Syaiful Herman, Kepala Bandara Tanjung Selor Faisal, Kapolres Bulungan AKBP Ahmad Sulaiman, Kabid Perhubungan Udara Dishub Kalimantan Utara Andi Nasuha.

"Landing ga ada masalah, normal dan mulus," kata Kapten Geri Marwin.

Kondisi landasan pacu bandara yang letaknya tak jauh dari Kantor Gubernur Kalimantan Utara ini diakuinya cukup baik.

"Kondisi landasan, so far so good, bagus," ujarnya.

Secara umum, ukuran bandara remote area seperti Tanjung Selor diakuinya sudah cukup bagus dan stabil.

Syaiful Herman Asisten II Setprov Kalimantan Utara berharap maskapai Wings Air segera menindaklanjuti izin terbang yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

"Kami harap secepatnya Wings Air mulai terbang secara komersil," ujarnya. (*)