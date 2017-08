Benda Ini Halangi Pilot Wings Air ATR 72-600 yang Mau Landing di Tanjung Harapan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Secara umum kondisi sisi udara dalam areal bandara Kelas III C Tanjung Harapan sudah sangat baik di kelasnya.

Hal ini dituturkan pilot pesawat ATR 72-600 Wings Air, Kapten Garry Marwin yang baru saja menjelajahi penerbangan dari bandara Kalimarau di Berau Provinsi Kalimantan Timur ke Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

Namun masih ada sedikit faktor yang bisa mempengaruhi proses mendarat maupun lepas landas.

Ketika akan mendarat dari arah Selatan (PH03) terdapat obstacle atau penghalang berupa pohon yang menjulang tinggi dekat ujung landasan pacu.

"Secara umum so far so good, bagus. Cuma mungkin di ujung runway 03 itu ada pohon lebih tinggi," kata Kapten Garry Marwin di bandara Tanjung Harapan, Selasa (8/8/2017).

Dalam penerbangan uji coba ini, Wings Air memakan waktu tempuh 35 menit dengan jarak 45 mil.

Sebetulnya dari Bandara Kalimarau ke bandara Tanjung Harapan bisa diakses dalam waktu 15-20 menit.

Namun pilot memilih untuk melakukan observasi jalur terbang dari udara sebelum mendarat.

"Karena rute baru, kami observasi area dulu. Jadi waktunya 35 menit. Seharusnya bisa lebih cepat lebih kurang 15 sampai 20 menit," katanya.