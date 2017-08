BLACKPINK - Jadi Musik K-Pop Tercepat Ditonton Hingga 100 Juta! Begini Reaksi Netter

TRIBUNKALTIM.CO - Video musik terbaru girlband BLACKPINK berhasil memecahkan rekor terbaru tepat pada hari ulang tahun pertama mereka!

Girlband yang mendapat julukan 'monster rookie' ini baru saja merilis musik comeback terbaru mereka berjudul "As If It's Your Last" pada (22/7/2017).

Hanya berselang 16 jam dirilis, girlband di bawah naungan YG Entertainment ini mampu memecahkan memecahkan rekor sebagai musik video K-Pop tercepat yang paling banyak disaksikan yakni mencapai 10 juta penayangan.

Blackpink

Tentu saja rekor ini membuat lagu tersebut sebagai musik video paling banyak disaksikan dalam sejarah dunia K-Pop.

Tak berhenti di situ, lagu hits mereka kembali memecahkan rekor baru.

Tepat hari ini, Selasa (8/8/2017) lagu 'As If It's Your Last' kembali pecahkan rekor disaksikan hingga 100 juta kali hanya dalam waktu 46 hari, wow!

Seperti dikutip dari Soompi, sebelumnya musik video milik Twice 'TT' sempat memegang rekor sebagai video terbanyak disaksikan hingga 100 juta dalam waktu 71 hari.