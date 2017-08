Bukan Direktur, Ternyata Ini Jabatan Raline Shah di Air Asia

TRIBUNKALTIM.CO - AirAsia Indonesia menyatakan aktris Raline Shah diangkat oleh pemegang saham menjadi komisaris independen.

Hal itu diungkapkan oleh CEO AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan, kepada Kompas.com saat ditanya mengenai pengangkatan artis kelahiran Jakarta 4 Maret 1984 itu dalam jajaran manajemen maskapai.

"Sebenarnya bukan direktur, tetapi komisaris independen," kata Dendy kepada Kompas.com Selasa (8/8/2017).

"Kalau di luar negeri, komisaris kan disebutnya director."

Menurut Dendy, keterangan resmi dari AirAsia Indonesia akan dirilis sore hari nanti.

Termasuk, alasan pemegang saham mengangkat artis peran itu.

Penjelasan ini sekaligus meluruskan kabar yang sebelumnya beredar bahwa Raline Shah akan diangkat menjadi direktur AirAsia Indonesia.

Munculnya kabar ini seiring dengan postingan bos AirAsia Tony Fernandes yang menyebut bahwa AirAsia Indonesia memiliki direktur baru, yakni Raline Shah.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble."